Filipe Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filipe Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filipe Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filipe Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filipe Luis 9 Ağu 1985 tarihinde Jaraguá do Sul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya,Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Filipe Luís Kasmirski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filipe Luis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Filipe Luis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Filipe Luis'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filipe Luis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/filipeluis

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http://www.instagram.com/filipeluis/

http://www.facebook.com/filipeluis03_fb_noscript1

Filipe Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filipe Luis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Filipe Luis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filipe Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2004 yılında Ajax

30 Haziran 2005 yılında Figueirense FC

1 Temmuz 2005 yılında Rentistas

1 Ağu 2005 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2006 yılında Rentistas

1 Ağu 2006 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2008 yılında Rentistas

1 Temmuz 2008 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2010 yılında Atlético Madrid

16 Temmuz 2014 yılında Chelsea

28 Temmuz 2015 yılında Atlético Madrid

23 Temmuz 2019 yılında Flamengo

Filipe Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filipe Luis şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Filipe Luis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 6 numaralı formasıyla 14 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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