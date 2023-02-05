Marinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marinho 29 Mayıs 1990 tarihinde Penedo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mario Sergio Santos Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marinho'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marinhoofficial/

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Marinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2007 yılında Santos FC U20

1 Ocak 2008 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2009 yılında Internacional

1 Mayıs 2011 yılında Caxias-RS

19 Eylül 2011 yılında Internacional

20 Eylül 2011 yılında Paraná

31 Aralık 2011 yılında Internacional

1 Ocak 2012 yılında Goiás EC

31 Aralık 2012 yılında Internacional

1 Şubat 2013 yılında Ituano

1 Ocak 2014 yılında Náutico

1 Ocak 2015 yılında Ceará SC

29 Haziran 2015 yılında Cruzeiro

29 Ocak 2016 yılında EC Vitória

22 Haziran 2016 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2016 yılında EC Vitória

21 Ocak 2017 yılında CC Yatai

28 Haziran 2018 yılında Grêmio

25 Mayıs 2019 yılında Santos FC

28 Ocak 2022 yılında Flamengo

Marinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marinho şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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