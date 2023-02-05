Gerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gerson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gerson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerson 20 Mayıs 1997 tarihinde Belford Roxo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gerson Santos da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gerson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerson'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Gerson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GersonSantos08

http://www.instagram.com/gersonsantoss/

Gersonboyu ve yaşı kaç

Gerson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gerson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gerson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Fluminense

1 Temmuz 2016 yılında Roma

20 Temmuz 2018 yılında Fiorentina

30 Haziran 2019 yılında Roma

12 Temmuz 2019 yılında Flamengo

1 Temmuz 2021 yılında Marsilya

3 Ocak 2023 yılında Flamengo

Gerson kimdir

Gerson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerson şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Gerson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gerson nereli

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