Giorgian De Arrascaeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgian De Arrascaeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgian De Arrascaeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgian De Arrascaeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgian De Arrascaeta 1 Haziran 1994 tarihinde Nuevo Berlín şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giorgian Daniel de Arrascaeta Benedetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgian De Arrascaeta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Fonseca yapmaktadır. Giorgian De Arrascaeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Giorgian De Arrascaeta'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Giorgian De Arrascaeta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GiorgianDeA

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http://instagram.com/g10dearrascaeta

Giorgian De Arrascaeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giorgian De Arrascaeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 19.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 19.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giorgian De Arrascaeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgian De Arrascaeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Defensor

19 Ocak 2015 yılında Cruzeiro

12 Ocak 2019 yılında Flamengo

Giorgian De Arrascaeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgian De Arrascaeta şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giorgian De Arrascaeta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pescadores Unidos, Club Anglo, Defensor Sporting (-2012)

Uruguay takımında 10 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 10 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

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