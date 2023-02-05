Pablo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo 21 Haziran 1991 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Nascimento Castro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Pablo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 14 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pablo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pablocastro91

http://www.instagram.com/pablocastro/

Pabloboyu ve yaşı kaç

Pablo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Iraty SC

1 Şubat 2009 yılında Ferroviário-CE

1 Eylül 2009 yılında Ceará SC

1 Ocak 2010 yılında Quixadá Futebol Clube (CE)

1 Nisan 2010 yılında Ceará SC

1 Mart 2011 yılında Tiradentes

1 Mayıs 2011 yılında Ceará SC

1 Ocak 2012 yılında Grêmio

8 Ocak 2013 yılında Avaí FC

1 Ocak 2015 yılında Ponte Preta

31 Ağu 2015 yılında G. Bordeaux

13 Ocak 2017 yılında Corinthians

31 Aralık 2017 yılında G. Bordeaux

16 Ocak 2021 yılında Loko Moskova

14 Mart 2022 yılında Flamengo

Pablo kimdir

Pablo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Pablo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pablo nereli

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