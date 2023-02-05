Everton Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everton Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everton Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everton Ribeiro 10 Nisan 1989 tarihinde Arujá şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Éverton Augusto de Barros Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everton Ribeiro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Football yapmaktadır. Everton Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 20 Haziran 2017 tarihinde katılmıştır. Everton Ribeiro'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Everton Ribeiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/evertonri

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http://www.instagram.com/evertonri/

Everton Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everton Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Everton Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everton Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında São Caetano

31 Aralık 2010 yılında Corinthians

22 Şubat 2011 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2013 yılında Cruzeiro

26 Ocak 2015 yılında Al-Ahli (UAE)

20 Haziran 2017 yılında Flamengo

Everton Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everton Ribeiro şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Everton Ribeiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 22 numaralı formasıyla 6 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 3 gol atmıştır.

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