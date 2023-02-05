Erick Pulgar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Pulgar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erick Pulgar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erick Pulgar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erick Pulgar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Pulgar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erick Pulgar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Pulgar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Pulgar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Pulgar 15 Ocak 1994 tarihinde Antofagasta şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erick Antonio Pulgar Farfán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Pulgar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Erick Pulgar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erick Pulgar'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Erick Pulgar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/epulgar/

http://www.facebook.com/Erick5Pulgar/

Erick Pulgarboyu ve yaşı kaç

Erick Pulgar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erick Pulgar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Erick Pulgar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Pulgar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Antofagasta

4 Temmuz 2014 yılında U. Católica

7 Ağu 2015 yılında Bologna

9 Ağu 2019 yılında Fiorentina

31 Ocak 2022 yılında Galatasaray

30 Haziran 2022 yılında Fiorentina

29 Temmuz 2022 yılında Flamengo

Erick Pulgar kimdir

Erick Pulgar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Pulgar şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miramar Sur Este, Antofagasta (2009-13)

Erick Pulgar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 13 numaralı formasıyla 28 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erick Pulgar nereli

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