Gabriel Noga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Noga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Noga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Noga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Noga 25 Ocak 2002 tarihinde Volta Redonda şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Noga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Noga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Gabriel Noga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Noga'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Noga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/g.noga/

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Gabriel Noga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Noga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Noga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Noga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Flamengo U20

1 Ocak 2022 yılında Flamengo

6 Nisan 2022 yılında Atlético-GO

26 Temmuz 2022 yılında Flamengo

28 Temmuz 2022 yılında EC Bahia

31 Aralık 2022 yılında Flamengo

Gabriel Noga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Noga şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Noga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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