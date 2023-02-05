Ayrton Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayrton Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrton Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayrton Lucas 19 Haziran 1997 tarihinde Carnaúba dos Dantas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ayrton Lucas Dantas de Medeiros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayrton Lucas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Ayrton Lucas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayrton Lucas'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Ayrton Lucas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AyrtonLucas

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http://www.instagram.com/ayrton97_/

Ayrton Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ayrton Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ayrton Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayrton Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2014 yılında Madureira-RJ

22 Ekim 2014 yılında Fluminense

23 Şubat 2016 yılında Madureira-RJ

29 Nisan 2016 yılında Fluminense

31 Ekim 2016 yılında Madureira-RJ

2 Ocak 2017 yılında Fluminense U20

5 Haziran 2017 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2017 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2018 yılında Fluminense

1 Ocak 2019 yılında Spartak Moskova

31 Mart 2022 yılında Flamengo

31 Aralık 2022 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2023 yılında Flamengo

Ayrton Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayrton Lucas şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Ayrton Lucas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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