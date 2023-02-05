Ayrton Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayrton Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayrton Lucas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ayrton Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayrton Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayrton Lucas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayrton Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayrton Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayrton Lucas 19 Haziran 1997 tarihinde Carnaúba dos Dantas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ayrton Lucas Dantas de Medeiros şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayrton Lucas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Ayrton Lucas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayrton Lucas'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Ayrton Lucas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AyrtonLucas

http://www.instagram.com/ayrton97_/

Ayrton Lucasboyu ve yaşı kaç

Ayrton Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ayrton Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ayrton Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayrton Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2014 yılında Madureira-RJ

22 Ekim 2014 yılında Fluminense

23 Şubat 2016 yılında Madureira-RJ

29 Nisan 2016 yılında Fluminense

31 Ekim 2016 yılında Madureira-RJ

2 Ocak 2017 yılında Fluminense U20

5 Haziran 2017 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2017 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2018 yılında Fluminense

1 Ocak 2019 yılında Spartak Moskova

31 Mart 2022 yılında Flamengo

31 Aralık 2022 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2023 yılında Flamengo

Ayrton Lucas kimdir

Ayrton Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayrton Lucas şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Ayrton Lucas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U23 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ayrton Lucas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Gabriel Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick De Paula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick De Paula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick De Paula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick De Paula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Breno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Breno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...