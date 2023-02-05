Matheus Franca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Franca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Franca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Franca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Franca 1 Nisan 2004 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus França de Oliveira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Franca Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Matheus Franca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Franca'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 30 Mayıs 2027 tarihinde bitmektedir.

Matheus Franca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheuzinho.02/

Haberin Devamı

Matheus Franca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Franca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Franca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Franca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Flamengo

Matheus Franca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Franca şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Matheus Franca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.