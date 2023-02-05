Leo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Pereira 31 Ocak 1996 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Léo Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Pereira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Leo Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Leo Pereira'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leo Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/officialleopereira/

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Leo Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leo Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Atlético-PR

22 Temmuz 2015 yılında Guaratinguetá

21 Ekim 2015 yılında Atlético-PR

25 Mayıs 2016 yılında Náutico

31 Aralık 2016 yılında Atlético-PR

14 Mart 2017 yılında Orlando

31 Aralık 2017 yılında Atlético-PR

28 Ocak 2020 yılında Flamengo

Leo Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Pereira şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Leo Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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