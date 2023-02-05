Rodrigo Caio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Caio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Caio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Caio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Caio 17 Ağu 1993 tarihinde Dracena şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Caio Coquette Russo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Caio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Rodrigo Caio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Caio'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Caio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RCaio03

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http://www.instagram.com/rodrigocaio_/

Rodrigo Caio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Caio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Caio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Caio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2011 yılında São Paulo

1 Ocak 2019 yılında Flamengo

Rodrigo Caio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Caio şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Rodrigo Caio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 14 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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