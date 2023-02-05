Guillermo Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guillermo Varela kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guillermo Varela ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guillermo Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Varela

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Varela 24 Mart 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guillermo Varela Olivera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Varela Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Guillermo Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo Varela'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Guillermo Varela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/guille_varela4

http://www.instagram.com/guillermovarela4/

Guillermo Varelaboyu ve yaşı kaç

Guillermo Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guillermo Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Guillermo Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Peñarol

1 Temmuz 2013 yılında Man Utd U21

1 Eylül 2014 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2015 yılında Man Utd U21

1 Temmuz 2015 yılında Man. United

23 Temmuz 2016 yılında E. Frankfurt

30 Haziran 2017 yılında Man. United

12 Ağu 2017 yılında Peñarol

1 Ocak 2019 yılında FC Kopenhag

17 Ekim 2020 yılında Dinamo Moskova

30 Haziran 2021 yılında FC Kopenhag

17 Temmuz 2021 yılında Dinamo Moskova

30 Temmuz 2022 yılında Flamengo

11 Ocak 2023 yılında Dinamo Moskova

12 Ocak 2023 yılında Flamengo

Guillermo Varela kimdir

Guillermo Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Varela şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Peñarol (-2012)

Guillermo Varela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 13 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Guillermo Varela nereli

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