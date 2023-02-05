Matheuzinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheuzinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheuzinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheuzinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheuzinho 8 Eylül 2000 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus França Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheuzinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Matheuzinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matheuzinho'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Matheuzinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mfranca00

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Matheuzinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheuzinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheuzinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheuzinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2019 yılında Flamengo U20

20 Temmuz 2020 yılında Flamengo

Matheuzinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheuzinho şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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