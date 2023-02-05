Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro 20 Haziran 1997 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Guilherme Abreu dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PGB SPORTS yapmaktadır. Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Pedro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pedro9oficial

http://www.instagram.com/pedroguilherme/

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http://www.facebook.com/Pedro9Oficial

Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2018 yılında Fluminense

1 Eylül 2019 yılında Fiorentina

24 Ocak 2020 yılında Flamengo

31 Aralık 2020 yılında Fiorentina

4 Ocak 2021 yılında Flamengo

Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Pedro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 25 numaralı formasıyla 14 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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