Fabricio Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Bruno 12 Şubat 1996 tarihinde Contagem şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabrício Bruno Soares de Faria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Bruno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Fabricio Bruno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fabricio Bruno'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Bruno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabriciobruno34/

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Fabricio Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabricio Bruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabricio Bruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Cruzeiro

18 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2018 yılında Cruzeiro

13 Şubat 2020 yılında RB Bragantino

9 Şubat 2022 yılında Flamengo

Fabricio Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Bruno şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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