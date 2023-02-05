Hugo Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Souza 31 Ocak 1999 tarihinde Duque de Caxias şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hugo Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Souza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Hugo Souza'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hugo Souza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_hugo99/

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Hugo Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Flamengo

Hugo Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Souza şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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