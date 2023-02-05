Everton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Everton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Everton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Everton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Everton

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everton 22 Mart 1996 tarihinde Maracanaú şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Éverton Sousa Soares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Everton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Everton'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Everton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/evertons/

Evertonboyu ve yaşı kaç

Everton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Everton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2011 yılında Fortaleza U20

4 Mart 2013 yılında Grêmio U20

31 Aralık 2013 yılında Fortaleza U20

6 Ocak 2014 yılında Grêmio

14 Ağu 2020 yılında Benfica

18 Temmuz 2022 yılında Flamengo

Everton kimdir

Everton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everton şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Everton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Everton nereli

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