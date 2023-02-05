Thiago Maia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Maia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Maia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Maia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Maia 23 Mart 1997 tarihinde Boa Vista şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thiago Maia Alencar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Maia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thiago Maia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thiago Maia'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Thiago Maia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tmaia29

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http://www.instagram.com/tmaia97/

Thiago Maia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thiago Maia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thiago Maia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Maia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Santos FC

25 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille

22 Ocak 2020 yılında Flamengo

31 Aralık 2021 yılında LOSC Lille

12 Ocak 2022 yılında Flamengo

Thiago Maia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Maia şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Thiago Maia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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