Victor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Hugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Hugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Hugo 11 Mayıs 2004 tarihinde Bento Ribeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Hugo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Hugo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Victor Hugo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Hugo'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 12 Temmuz 2027 tarihinde bitmektedir.

Victor Hugo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victorhg_10_/

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Victor Hugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Hugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Hugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Hugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2022 yılında Flamengo

Victor Hugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Hugo şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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