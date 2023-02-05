Victor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Hugo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Victor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Hugo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Hugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Hugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Hugo 11 Mayıs 2004 tarihinde Bento Ribeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Hugo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Hugo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Victor Hugo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Hugo'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 12 Temmuz 2027 tarihinde bitmektedir.

Victor Hugo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victorhg_10_/

Victor Hugoboyu ve yaşı kaç

Victor Hugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Hugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Hugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Hugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2022 yılında Flamengo

Victor Hugo kimdir

Victor Hugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Hugo şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Victor Hugo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Son Haberler
Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calegari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calegari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calegari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calegari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...