David Luiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Luiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Luiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Luiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Luiz 22 Nisan 1987 tarihinde Diadema şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Luiz Moreira Marinho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Luiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. David Luiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 11 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. David Luiz'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Luiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DavidLuiz_4

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http://www.instagram.com/davidluiz23/

http://www.facebook.com/DavidLuizOfficial

David Luiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Luiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Luiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Luiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında EC Vitória

31 Ocak 2007 yılında Benfica

30 Haziran 2007 yılında EC Vitória

1 Temmuz 2007 yılında Benfica

31 Ocak 2011 yılında Chelsea

1 Temmuz 2014 yılında Paris SG

31 Ağu 2016 yılında Chelsea

8 Ağu 2019 yılında Arsenal

11 Eylül 2021 yılında Flamengo

David Luiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Luiz şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

David Luiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 3 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 30 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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