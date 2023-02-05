Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santos 17 Mart 1990 tarihinde Campina Grande şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aderbar Melo dos Santos Neto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XFANS INTERNACIONAL, SL yapmaktadır. Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Santos'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/goleirosantosoficial/

Santosboyu ve yaşı kaç

Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Atlético-PR

1 Nisan 2022 yılında Flamengo

Santos kimdir

Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santos şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Santos nereli

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