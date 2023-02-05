Mateusao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusao 23 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateus Dias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Mateusao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına - tarihinde katılmıştır. Mateusao'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Ağu 2027 tarihinde bitmektedir.

Mateusao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mateuslima_09/

Mateusao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateusao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2019 yılında Flamengo U20

Mateusao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusao şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Mateusao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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