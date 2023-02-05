Bruno Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Henrique 30 Aralık 1990 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Henrique Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Henrique Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo takımına 23 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bruno Henrique'nin Clube de Regatas do Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Henrique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Brunohenrique

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http://www.instagram.com/brunohenrique27oficial/

Bruno Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2012 yılında Uberlândia EC

30 Haziran 2013 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2013 yılında Uberlândia EC

30 Ocak 2014 yılında Itumbiara

31 Aralık 2014 yılında Uberlândia EC

7 Ocak 2015 yılında Goiás EC

29 Ocak 2016 yılında Wolfsburg

23 Ocak 2017 yılında Santos FC

23 Ocak 2019 yılında Flamengo

Bruno Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Henrique şuan Clube de Regatas do Flamengo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Henrique Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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