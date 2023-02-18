Bogdan Milicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Milicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Milicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Milicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Milicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Milicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Milicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Milicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Milicic 6 Ocak 1989 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Миличић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Milicic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Milicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bogdan Milicic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Milicicboyu ve yaşı kaç

Bogdan Milicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Milicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdan Milicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Milicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FK ZV Horgos

1 Temmuz 2008 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2009 yılında Borac Cacak

11 Temmuz 2013 yılında Sloboda Uzice

1 Ağu 2017 yılında Zlatibor

8 Temmuz 2019 yılında Shirak Gyumri

28 Temmuz 2020 yılında Zlatibor

4 Şubat 2021 yılında Sloboda Uzice

Bogdan Milicic kimdir

Bogdan Milicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Milicic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Crvena Zvezda

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Bogdan Milicic nereli

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