Stefan Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Golubovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Golubovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Golubovic 8 Mart 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Голубовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Golubovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Stefan Golubovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Golubovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Golubovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Golubovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Golubovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Golubovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2018 yılında NK Kustosija

14 Mart 2019 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2019 yılında Proleter

1 Eylül 2019 yılında Zarkovo

31 Aralık 2020 yılında Proleter

11 Şubat 2022 yılında Dobanovci

27 Temmuz 2022 yılında Sloboda Uzice

Stefan Golubovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Golubovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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