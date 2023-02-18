Marko Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Marjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Marjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Marjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Marjanovic 20 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Марјановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Marjanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Marjanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Marjanovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Marjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Marjanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Marjanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Marjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2015 yılında Sloboda Uzice

15 Ocak 2017 yılında Zlatibor

1 Şubat 2018 yılında Sloga Požega

1 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2020 yılında Sloboda Uzice

Marko Marjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Marjanovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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