Savo Raskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savo Raskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savo Raskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savo Raskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savo Raskovic 25 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savo Raskovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Savo Raskovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Savo Raskovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Savo Raskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savo Raskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Savo Raskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savo Raskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2021 yılında Teleoptik

14 Temmuz 2022 yılında Sloboda Uzice

Savo Raskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savo Raskovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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