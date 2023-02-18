Bogdan Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Petrovic 26 Şubat 2003 tarihinde Sevojno şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Петровић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Petrovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Petrovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Petrovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bogdan Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

5 Ekim 2020 yılında FK TSC U19

21 Temmuz 2022 yılında Sloboda Uzice

Bogdan Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Petrovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Roter Stern Belgrad

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.