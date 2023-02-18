Marko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Stanojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Stanojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Stanojevic 4 Mayıs 1997 tarihinde Krusevac şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Станојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Stanojevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Marko Stanojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Stanojevic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Stanojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Stanojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Stanojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Stanojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Napredak

3 Ağu 2016 yılında Temnic Varvarin

30 Haziran 2018 yılında Napredak

9 Ağu 2018 yılında Dinamo Vranje

14 Ocak 2019 yılında Trayal

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2019 yılında Tarxien

3 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ekim 2020 yılında Dinamo Vranje

10 Eylül 2021 yılında Rad Belgrad

15 Eylül 2022 yılında Sloboda Uzice

Marko Stanojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Stanojevic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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