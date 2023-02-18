Ognjen Starcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Starcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Starcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Starcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Starcevic 18 Ekim 2000 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Старчевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Starcevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ognjen Starcevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Starcevic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Starcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Starcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Starcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Starcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında Sloboda Uzice

9 Eylül 2020 yılında Lokomotiva

17 Eylül 2021 yılında FK Usce

3 Şubat 2022 yılında Sloboda Uzice

Ognjen Starcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Starcevic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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