Bojan Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Gajic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bojan Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Gajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Gajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Gajic 14 Mart 1988 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Gajic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Gajic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bojan Gajic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Bojan Gajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Gajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Bojan Gajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Gajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Slavija Belgrad

1 Temmuz 2007 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2008 yılında Padinska Skela

1 Temmuz 2009 yılında Sloga Požega

1 Temmuz 2010 yılında Voda Valjevo

1 Ocak 2013 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Ocak 2014 yılında Radnik

1 Temmuz 2014 yılında Jedinstvo Uzice

1 Ağu 2015 yılında FK Berane

25 Ocak 2016 yılında FK Loznica

18 Temmuz 2016 yılında FK Berane

19 Ocak 2017 yılında FK Ibar

17 Ağu 2017 yılında Zeleznicar Lajkovac

17 Ocak 2018 yılında OSK Igalo

1 Temmuz 2018 yılında Sevojno

1 Ocak 2019 yılında Sloga Požega

1 Ocak 2020 yılında Sloboda Uzice

Bojan Gajic kimdir

Bojan Gajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Gajic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Bojan Gajic nereli

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