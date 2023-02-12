Callum Slattery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Slattery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Slattery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Slattery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Slattery 8 Şubat 1999 tarihinde Kidlington şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Slattery Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBM yapmaktadır. Callum Slattery, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Callum Slattery'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Callum Slattery Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/callumslattery/

Callum Slattery Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Callum Slattery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Slattery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Slattery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2016 yılında Southampton U23

31 Ocak 2020 yılında De Graafschap

30 Haziran 2020 yılında Southampton U23

14 Ocak 2021 yılında FC Gillingham

31 Mayıs 2021 yılında Southampton B

24 Temmuz 2021 yılında Motherwell FC

Callum Slattery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Slattery şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Callum Slattery Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U17 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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