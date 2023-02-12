Josh Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Morris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josh Morris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josh Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Morris

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Morris 30 Eylül 1991 tarihinde Preston şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joshua Francis Morris şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Morris Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. Josh Morris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Morris'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Josh Morrisboyu ve yaşı kaç

Josh Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Josh Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Blackburn

22 Mart 2012 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2012 yılında Blackburn

25 Ekim 2012 yılında Rotherham

1 Aralık 2012 yılında Blackburn

28 Kasım 2013 yılında Carlisle United

4 Ocak 2014 yılında Blackburn

25 Şubat 2014 yılında Fleetwood

31 Mayıs 2014 yılında Blackburn

10 Temmuz 2014 yılında Fleetwood

31 Mayıs 2015 yılında Blackburn

1 Temmuz 2015 yılında Bradford

1 Temmuz 2016 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Fleetwood

1 Temmuz 2021 yılında Salford

11 Temmuz 2022 yılında Motherwell FC

Josh Morris kimdir

Josh Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Morris şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Josh Morris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U20 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Josh Morris nereli

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