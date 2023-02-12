Mikael Mandron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Mandron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikael Mandron kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikael Mandron ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikael Mandron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikael Mandron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikael Mandron

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikael Mandron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikael Mandron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikael Mandron 11 Ekim 1994 tarihinde Boulogne-sur-Mer şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikaël Yann Mathieu Mandron şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikael Mandron Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mikael Mandron, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikael Mandron'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikael Mandronboyu ve yaşı kaç

Mikael Mandron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikael Mandron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikael Mandron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikael Mandron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sunderland U18

1 Ocak 2013 yılında Sunderland

6 Ocak 2014 yılında Fleetwood

27 Mart 2014 yılında Sunderland

28 Ocak 2015 yılında Shrewsbury

31 Mayıs 2015 yılında Sunderland

13 Kasım 2015 yılında Hartlepool Utd.

3 Ocak 2016 yılında Sunderland

1 Temmuz 2016 yılında Eastleigh

31 Ocak 2017 yılında Wigan

21 Temmuz 2017 yılında Colchester Utd.

25 Temmuz 2019 yılında FC Gillingham

1 Ağu 2020 yılında Crewe Alexandra

11 Temmuz 2022 yılında FC Gillingham

13 Ocak 2023 yılında Motherwell FC

Mikael Mandron kimdir

Mikael Mandron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikael Mandron şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clairefontaine Academy, AC Boulogne-Billancourt, Sunderland AFC

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikael Mandron nereli

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