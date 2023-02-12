Joseph Efford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Efford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Efford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Efford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Efford 29 Ağu 1996 tarihinde Gwinnett County, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseph Isiah Efford şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Efford Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP Agency yapmaktadır. Joseph Efford, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Efford'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Efford Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joseph Efford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Efford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Efford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Mallorca

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2017 yılında Ergotelis

20 Temmuz 2020 yılında Waasl.-Beveren

28 Ocak 2022 yılında Motherwell FC

Joseph Efford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Efford şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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