Ross Tierney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Tierney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Tierney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Tierney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Tierney 6 Mart 2001 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Tierney Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Ross Tierney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ross Tierney'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Ross Tierney Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ross Tierney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Tierney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Tierney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bohemians

1 Ocak 2022 yılında Motherwell FC

Ross Tierney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Tierney şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Ross Tierney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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