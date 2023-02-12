Oliver Crankshaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Crankshaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Crankshaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Crankshaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Crankshaw 12 Ağu 1998 tarihinde Preston şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oliver Samuel Crankshaw şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Crankshaw Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Oliver Crankshaw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Crankshaw'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Oliver Crankshaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Crankshaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Crankshaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Crankshaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ramsbottom

1 Temmuz 2017 yılında Clitheroe

1 Ocak 2018 yılında Colne

2 Ağu 2018 yılında Curzon Ashton

4 Ocak 2019 yılında Wigan U21

5 Ocak 2019 yılında Curzon Ashton

31 Mayıs 2019 yılında Wigan U21

23 Ocak 2020 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2020 yılında Wigan U21

1 Temmuz 2020 yılında Wigan

1 Şubat 2021 yılında Bradford

28 Eylül 2021 yılında Stockport

12 Ocak 2023 yılında Motherwell FC

31 Mayıs 2023 yılında Stockport

Oliver Crankshaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Crankshaw şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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