Calvin Heim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Heim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calvin Heim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Calvin Heim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Calvin Heim 18 Eylül 2000 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Calvin Heim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calvin Heim, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Calvin Heim'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Calvin Heim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Calvin Heim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.
Calvin Heim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Calvin Heim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18
1 Ocak 2018 yılında FC Zürich U21
30 Kasım 2018 yılında Rapperswil-Jona
31 Aralık 2018 yılında FC Zürich U21
26 Şubat 2019 yılında FC Schaffhausen
30 Haziran 2019 yılında FC Zürich U21
17 Temmuz 2019 yılında FC Schaffhausen
3 Eylül 2020 yılında FC Dietikon
31 Aralık 2020 yılında FC Schaffhausen
27 Ocak 2021 yılında Rapperswil-Jona
Calvin Heim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Calvin Heim şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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