Timo Harperink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Harperink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timo Harperink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timo Harperink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timo Harperink 4 Mayıs 2002 tarihinde Zollikon ZH şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Timo Andrin Harperink şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timo Harperink Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timo Harperink, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Timo Harperink'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Timo Harperink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timo Harperink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timo Harperink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timo Harperink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2018 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U18

1 Ocak 2020 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2020 yılında Rappi Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında Rapperswil II

1 Ocak 2022 yılında Rapperswil-Jona

Timo Harperink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timo Harperink şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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