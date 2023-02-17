Enes Yesilcayir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Yesilcayir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Yesilcayir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Yesilcayir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Yesilcayir 25 Eylül 1998 tarihinde Altdorf UR şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bahadir Yesilçayir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Yesilcayir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Enes Yesilcayir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 9 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Yesilcayir'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Yesilcayir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Yesilcayir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enes Yesilcayir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Yesilcayir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rappi Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U21

30 Haziran 2018 yılında Rappi Altyapı

3 Eylül 2018 yılında AC Bellinzona

15 Temmuz 2019 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2022 yılında Rapperswil-Jona

Enes Yesilcayir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Yesilcayir şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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