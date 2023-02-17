Diego Yanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Yanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Yanz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Yanz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Yanz 29 Temmuz 1988 tarihinde Wetzikon ZH şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Diego Ramon Yanz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Yanz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Diego Yanz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2006 tarihinde katılmıştır. Diego Yanz'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Yanz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Yanz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Yanz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Yanz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Rapperswil-Jona

Diego Yanz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Yanz şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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