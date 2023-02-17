Noah Fluhmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Fluhmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Fluhmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Fluhmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Fluhmann 9 Kasım 2000 tarihinde Horgen ZH şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Noah Samuel Flühmann şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Fluhmann Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noah Fluhmann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Noah Fluhmann'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noah Fluhmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Fluhmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Noah Fluhmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Fluhmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rapperswil II

1 Temmuz 2019 yılında FC Köniz II

1 Temmuz 2020 yılında Rapperswil-Jona

Noah Fluhmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Fluhmann şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.