Dimitri Volkart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitri Volkart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitri Volkart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitri Volkart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitri Volkart 21 Eylül 1999 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Dimitri Moriz Volkart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitri Volkart Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Dimitri Volkart, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitri Volkart'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitri Volkart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitri Volkart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitri Volkart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitri Volkart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U21

26 Temmuz 2017 yılında Winterthur U21

30 Haziran 2018 yılında FC Zürich U21

15 Temmuz 2019 yılında Winterthur U21

6 Temmuz 2020 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2022 yılında Rapperswil-Jona

Dimitri Volkart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitri Volkart şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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