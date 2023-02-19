Camilo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Acosta 26 Mart 2003 tarihinde Santo Tomás şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andrés Acosta Piñerez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Acosta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&M11 yapmaktadır. Camilo Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Camilo Acosta'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Barranquilla FC

Camilo Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Acosta şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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