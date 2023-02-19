Camilo Racedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Racedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Racedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Racedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Racedo 7 Ekim 2001 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andrés Racedo Palma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Racedo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Racedo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Camilo Racedo'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Racedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Racedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Racedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Racedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Barranquilla FC

Camilo Racedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Racedo şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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