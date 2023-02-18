Carlos Olmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Olmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Olmo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Olmo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Olmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Olmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Olmo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Olmo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Olmo 23 Nisan 1996 tarihinde Terrassa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Olmo Carvajal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Olmo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Carlos Olmo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Olmo'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Olmoboyu ve yaşı kaç

Carlos Olmo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Olmo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Olmo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Olmo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2015 yılında Hrv Dragovoljac

16 Temmuz 2016 yılında Santfeliuenc FC

13 Eylül 2018 yılında US Terre Sainte

31 Ocak 2019 yılında RSD Alcalá

30 Ağu 2019 yılında Din. Zagreb II

4 Eylül 2020 yılında NK Lokomotiva

9 Eylül 2020 yılında Hrv Dragovoljac

15 Şubat 2021 yılında NK Lokomotiva

16 Şubat 2021 yılında Karlovac 1919

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

11 Ağu 2021 yılında Karlovac 1919

31 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

Carlos Olmo kimdir

Carlos Olmo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Olmo şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Carlos Olmo nereli

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