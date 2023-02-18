Filip Dujmovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Dujmovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Dujmovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Dujmovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Dujmovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Dujmovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Dujmovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Dujmovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Dujmovic 4 Ağu 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Dujmović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Dujmovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Filip Dujmovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Dujmovic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Dujmovicboyu ve yaşı kaç

Filip Dujmovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Dujmovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Dujmovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Dujmovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Rudes U17

28 Temmuz 2017 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U19

12 Şubat 2020 yılında HASK Zagreb

30 Haziran 2020 yılında Lokomotiva U19

11 Ağu 2020 yılında NK Maksimir

9 Ağu 2021 yılında NK Jarun

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Filip Dujmovic kimdir

Filip Dujmovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Dujmovic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Rudeš (2008-2017), Lokomotiva Zagreb (2017-2020)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Filip Dujmovic nereli

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