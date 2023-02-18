Roko İvankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roko İvankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roko İvankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roko İvankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roko İvankovic 18 Şubat 2000 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Roko Ivanković şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roko İvankovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Roko İvankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 9 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Roko İvankovic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roko İvankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roko İvankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roko İvankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roko İvankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2015 yılında NK Zagreb U17

4 Ağu 2017 yılında NK Rudes U19

10 Ağu 2018 yılında Lokomotiva U19

9 Ağu 2019 yılında NK Kustosija

Roko İvankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roko İvankovic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Roko İvankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.