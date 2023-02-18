Filip Suskovic Jakopac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Suskovic Jakopac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Suskovic Jakopac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Suskovic Jakopac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Suskovic Jakopac 29 Mart 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Šušković Jakopac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Suskovic Jakopac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Suskovic Jakopac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Suskovic Jakopac'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Suskovic Jakopac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Suskovic Jakopac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Suskovic Jakopac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Suskovic Jakopac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dubrava Tk U17

31 Temmuz 2015 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Sesvete U19

3 Ağu 2018 yılında NK Kustosija

11 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

18 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2023 yılında NK Lokomotiva

Filip Suskovic Jakopac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Suskovic Jakopac şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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